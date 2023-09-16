Uşak'ta şarampole devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.I. (62) yönetimindeki 15 HH 762 plakalı traktör Reşadiye Şaban köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan F.I. (59) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.