İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi.

İzmir'de vatandaşlar, Konak Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında bir araya geldi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaat, İsrail'in saldırılarının son bulması için dua etti.

- Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne gelen vatandaşlar, savaşın bir an önce son bulmasını diledi.

Yatsı namazının ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

- Uşak

Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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