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        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi

        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:37 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:37
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        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi
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        İzmir, Denizli ve Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi.

        İzmir'de vatandaşlar, Konak Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında bir araya geldi.

        Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaat, İsrail'in saldırılarının son bulması için dua etti.

        - Denizli

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne gelen vatandaşlar, savaşın bir an önce son bulmasını diledi.

        Yatsı namazının ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        - Uşak

        Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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