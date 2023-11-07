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        Uşak'ta okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin alım satımı yapılmayacak

        Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:52
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        Uşak'ta okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin alım satımı yapılmayacak
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        Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alındığını bildirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelindeki okullarda ve bağlı kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin alımının ve satımının yapılmayacağı kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda boykot edilen ürünler satın alınmayacak ve satılmayacaktır. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz."

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