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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:39
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Aramada, 280 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar Afyon sakızı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 920 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.G. M.K. ve A.R. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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