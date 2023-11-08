Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, 280 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar Afyon sakızı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 920 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.G. M.K. ve A.R. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.