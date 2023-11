Uşak Üniversitesi akademik yıl açılış töreni yapıldı

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, "Bir ordunun gerçek gücü o ordunun arkasındaki inovasyon kabiliyetidir. Çünkü hiçbir zaman hiçbir ülke en son geliştirdiği silahı başka ülkeye vermez." dedi.

Uşak Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Vali Turan Ergün, tüm öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.

Kente gelen öğrencilerin her türlü sorununun giderilmesi için tüm kurumların büyük gayretle çalıştığını aktaran Ergün, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen siz sevgili öğrencilerimize tüm Uşak hep beraber sahip çıkacağız. En büyük temennimiz, ailelerinizin gözlerinden sakınarak büyütüp yetiştirdiği sizleri, aynı özenle meslek sahibi yaparak gelecek hayatlarınıza başarıyla ulaştırabilmektir." dedi.

Törene katılan BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Savunma sanayisinin tüm sektörler arasındaki en önemli sektör olduğunu düşündüğünü söyleyen Yalçıntaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her endüstride olduğu gibi her sektörde olduğu gibi savunma sektörünün temeli araştırma ve geliştirmeye dayanır, inovasyona dayanır. Savunma sektöründe en önemli şey inovasyon ve AR-GE. Diğer sektörlerden savunma sanayisinde inovasyonu ayıran bir özellik var. Burada tek bir müşteri var, o da devlet, devletin de silahlı kuvvetleri. Dolayısıyla onlar bir şey istiyorlar. Siz savunma sektörü olarak ne istiyorlarsa onu yapıyorsunuz. Bir ordunun gerçek gücü o ordunun arkasındaki inovasyon kabiliyetidir. Çünkü hiçbir zaman hiçbir ülke en son geliştirdiği silahı başka ülkeye vermez. Her zaman için bir eskisini verir, bir adım önde olmak için. Sizin füzeniz 200 kilometre gidiyorsa, karşıdakinin füzesi ancak 100 kilometre gidebiliyorsa size zaten dokunma şansı bile yoktur."

Öğrencilere sevdikleri işi yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Yalçıntaş, "Hepimiz hayatta başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz arkamıza bir şeyler bırakmak istiyoruz. Bunu yapmak için yaptığımız için mutlaka ama mutlaka seviyor olmamız lazım. Eğer sevmediğimiz bir işi yapıyorsak, ruhumuza uymayan bir işi yapıyorsak, istemediğimiz bir işi yapıyorsak bizim o işe tüm gönlümüzü, vücudumuzu koymamıza imkan yok. Dolayısıyla başarılı olmamıza da imkan yok. O yüzden kendi yolunuzu çizerken mutlaka sevdiğiniz işle çizin." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da üniversite olarak yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Törende, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törene katılan Prof. Dr. Salih Tuğ'a ve Yalçıntaş'a, Vali Ergün ve Rektör Savaş tarafından plaket verildi.