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        Uşak Ticaret Borsası

        Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:53
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        Uşak Ticaret Borsası
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        Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

        UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
        Makarnalık buğday 7,50 8,00
        Ekmeklik buğday 5,80 6,00
        Yemlik buğday 6,20 6,30
        Yemlik arpa 5,40 5,50
        Nohut 28,00 30,00
        Beyaz haşhaş 70,00 71,00
        Mavi haşhaş 67,00 68,00
        Sarı haşhaş 82,00 83,00
        Susam 65,00 66,00
        Aspir 6,00 6,50
        Yağlık ay çekirdeği 11,00 12,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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