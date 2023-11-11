Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'taki Yeşil Karağaaç Mesire Alanına 11 bin fidan dikildi

        Uşak Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 11 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'taki Yeşil Karağaaç Mesire Alanına 11 bin fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 11 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Yeşil Karaağaç Mesire Alanına dut, iğde, süs kirazı, süs armudu, akçaağaç, dişbudağı, sedir, fıstık çamı türünde fidanlar dikildi.

        Törende konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mesire alanının daha yeşil bir hale gelmesi için 11 bin fidanımızı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Bu toprakla buluşan ağaçlarımız büyüyecek ve inşallah bizlere, çocuklarımıza gelecekte birer nefes olacak, dünyamıza nefes olacak." dedi.

        Programa, sivil toplum kuruluşları, Genç Kuşak Topluluğu, Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Uşak Spor deplasmanda
        Uşak Spor deplasmanda
        Büyük Önder Atatürk, Uşak'ta düzenlenen programla anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Uşak'ta düzenlenen programla anıldı
        Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u "TULGA" 2025'te görevde olacak
        Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u "TULGA" 2025'te görevde olacak
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Üniversitesi akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Uşak Üniversitesi akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı