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        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:37
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        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ş. (16), S.S. (15) ve M.Y.Ş. (13) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.C.Ş. ve M.Y.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.S. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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