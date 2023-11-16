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        Uşak Ticaret Borsası

        Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruştan, en yüksek 6 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:23 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:23
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        Uşak Ticaret Borsası
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        Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruştan, en yüksek 6 liradan satıldı.

        UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
        Ekmeklik buğday 5,80 6,00
        Yemlik buğday 6,20 6,30
        Yemlik arpa 5,40 5,50
        Makarnalık buğday 8,00 8,20
        Nohut 28,00 30,00
        Beyaz haşhaş 71,00 72,00
        Mavi haşhaş 68,00 69,00
        Sarı haşhaş 82,00 83,00
        Susam 74,00 75,00
        Aspir 6,00 6,50
        Yağlık ay çekirdeği 10,00 11,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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