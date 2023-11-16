Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.E. (56) yönetimindeki 34 PS 5881 plakalı otomobil, Güneli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!

        Benzer Haberler

        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Havalimanı'nda kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı
        Uşak Havalimanı'nda kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı