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        Uşak Ticaret Borsası

        Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:59
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        Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 8 liradan, en yüksek 8 lira 20 kuruştan satıldı.

        UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
        Makarnalık buğday 8,00 8,20
        Ekmeklik buğday 5,80 6,00
        Yemlik buğday 6,20 6,30
        Yemlik arpa 5,40 5,50
        Nohut 28,00 30,00
        Beyaz haşhaş 71,00 72,00
        Mavi haşhaş 68,00 69,00
        Sarı haşhaş 82,00 83,00
        Susam 74,00 75,00
        Aspir 6,00 6,50
        Yağlık ay çekirdeği 10,00 11,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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