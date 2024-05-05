Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı anne ve oğlu ağır yaralandı

Gözaltına alınan İ.B'nin ehliyetine, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan anne ile oğlu, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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