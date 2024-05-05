Uşak'ta pikap takla attı, biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı

Ü.D'nin orman muhafaza memuru olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, kazanın arazi görevinden dönerken meydana geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı.

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