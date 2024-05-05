Uşak'ta pikap takla attı, biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı.
E.S'nin (26) kullandığı, Sivaslı Orman İşletme Şefliğine ait 64 NC 171 plakalı pikap, Susuz köyü yakınlarında takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.S. Banaz Devlet Hastanesi'ne, Ü.D. (48) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ü.D'nin orman muhafaza memuru olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, kazanın arazi görevinden dönerken meydana geldiği öğrenildi.
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