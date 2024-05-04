Uşak'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Uşak'ta tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Ağır yaralı olduğu belirlenen M.E. (28) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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