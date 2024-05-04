Uşak'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen M.E. (28) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi Sokak'ta bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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