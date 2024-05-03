Uşak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Hacı Kadem bölgesindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Ergün, yaz mevsiminde ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, buna dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.