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        Uşak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:14
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        Uşak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Hacı Kadem bölgesindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Burada konuşan Vali Ergün, yaz mevsiminde ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, buna dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

        Uşaklı vatandaşların orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirlere uyma konusunda son derece duyarlı olduğunu aktaran Ergün, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Ormandaki bilinçsiz hareketler, bilinçsiz tarımsal faaliyetler gibi. Eğer biz alınan tedbirlere uyarsak ormanları koruma konusunda yeterli bilince sahip olursak, biz bu yangınları sıfıra indirebiliriz." dedi.

        Vali Ergün'ün konuşmasının ardından katılımcılar, ormanlık bölgedeki çöpleri topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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