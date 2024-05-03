Uşakspor'un veda maçında rakibi Sarıyer
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alan ve gelecek sezon 3'üncü Lig'de ter dökecek olan Uşakspor yarın evinde Sarıyer ile karşılaşacak.
TFF2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 5 puanla sonuncu sırada yer alan ve gelecek sezon 3’üncü Lig’de ter dökecek olan Uşakspor yarın evinde Sarıyer ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı’nda Necati Selçuk Şahin’in yöneteceği maç 15.00'te başlayacak. Kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer maçı kazandığı takdirde yoluna 2’nci Lig’de devam edecek. Yenilgi ve beraberlik halinde Sarıyer takımı ligde kalabilmek için Belediye Derincespor’un mağlup olmasını bekleyecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.