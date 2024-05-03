"Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Mahzen-35" operasyonunun Uşak ayağında 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgüt elebaşı olduğu belirlenen E.S. ve 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından, Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta 6 organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 46 kişinin yakalandığını açıklamıştı.
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