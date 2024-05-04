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        Uşakspor - Sarıyer: 0-5

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor evinde Sarıyer'e 5-0 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:10
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        Uşakspor - Sarıyer: 0-5
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor evinde Sarıyer'e 5-0 yenildi. Sarıyer, Uşak deplasmanından aldığı kritik 3 puandan dolayı ligde kalmayı garantiledi. Sarıyer'in gollerini Oğuzhan (2), Ufuk (kendi kalesine), Cuma ve Umut Bulut attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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