Uşakspor - Sarıyer: 0-5

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor evinde Sarıyer'e 5-0 yenildi. Sarıyer, Uşak deplasmanından aldığı kritik 3 puandan dolayı ligde kalmayı garantiledi. Sarıyer'in gollerini Oğuzhan (2), Ufuk (kendi kalesine), Cuma ve Umut Bulut attı.

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