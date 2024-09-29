Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

        Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den yangınla ilgili bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, yangının 14.30 sıralarında çıktığını, ekiplerin hızla yangına müdahale ettiğini söyledi.

        Yangının devam ettiğini aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

        "81 araç, 244 personelle söndürme mücadelesi devam ediyor. 3'ü orman teşkilatına, 2'si jandarmamıza ait 5 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Şu an itibariyle çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yakında olan bir Karaköse köyümüz var, onun da şu an bir tehdit riski şu an itibariyle gözükmemektedir. Yangın söndürme çalışmamız devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
        Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
        Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden çocuk Uş...
        Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden çocuk Uş...
        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseld...
        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseld...