Apartman temizliği yapan kadın, işini "cesaretiyle" yükseklere taşıdı

MEHMET ÇALIK - Apartman temizliği yaparken yüksek binalardan iple sarkarak cam silenleri gören Sibel Baysal, eğitim sonrası aldığı sertifikayla mesleğini farklı bir boyuta taşıdı.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Baysal, aile ekonomisine katkıda bulunmak için 2017 yılında apartman temizliği yapan bir şirkette çalışmaya başladı.

Apartmanların camlarını iplerle sarkarak temizleyenleri gören Baysal, "ben de yapabilirim" diyerek 2019 yılında kursa katıldı ve endüstriyel iple erişim sertifikası aldı.

Metrelerce yükseklikteki binalarda çalışmaya başlayan Baysal, halatla inerek cam temizliği, silikonlama ve cephe tamiratı işlerini yapıyor. Gelen tekliflere göre farklı illerde de görev yapan Baysal, 13 katlı binaların bulunduğu sitede cam temizliği yaptığı Uşak'ta da ilgi odağı oldu. AA muhabirine, girişim hikayesini anlatan Baysal, çocuklarını büyüttükten sonra evde oturmak istemediğini, iş arayışına girdiğini, kendisine de uygun olduğu için temizlik sektöründe işe başladığını söyledi. Apartmanlarda temizliğe gittiği sırada iple sarkarak cam silenleri gördüğünü anlatan Baysal, yüksekten korkmadığı için bu işi kendisinin de yapabileceğini düşünerek kursa gittiğini ve sertifika aldığını kaydetti.

Artık binaların içini değil dışını temizlediğini, 4 yıldır yaptığı işte önemli bir deneyim elde ettiğini anlatan Baysal, temizliğin yanı sıra tamirat ve güneş paneli montajı gibi işlemlere de başladığını söyledi. - "Annem benimle 3-4 ay konuşmadı" İple erişim teknisyenlerinin WhatsApp grubu bulunduğunu, işlerinin genelde oradan geldiğini anlatan Baysal, zamanla şehir dışına da çıkmaya başladığını, yaklaşık 60 ilde bina temizliği ve tamirat işleri yaptığını aktardı. Binalardan halatla sallanmanın kendisini korkutmadığını, kadın olduğunu görenlerin ise çok şaşırdığını anlatan Baysal, "Bazen cama çıkanlar oluyor. Özellikle çocuklar çok tepki veriyor. Annelerini çağırıyorlar bazen. 'Anne bu ablaymış' diyenler oluyor. Binadan indiğimde aşağıda bekleyenler oluyor. Bu tepkiler beni çok sevindiriyor. Yaşım biraz ilerledi. Keşke 20'li yaşlarda bu işle tanışsaydım." dedi.