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        Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır dereye düştü

        Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır dereye düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:52
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        Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır dereye düştü
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        Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır dereye düştü.

        Dikilitaş Mahallesi'nde park halinde olan 42 EKR 63 plakalı tırın sürücüsü İ.C, (53) arızalanan aracı tamir etmek için kabin kısmını kaldırdı.

        Bu sırada tır kendiliğinden hareket etti. Araçtan atlayan sürücü yaralandı, tır ise İzmir-Uşak kara yolunu da geçerek Değirmen Deresi'ne düştü.

        Yaralanan İ.C. (53) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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