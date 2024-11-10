Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden tır dereye düştü.

Bu sırada tır kendiliğinden hareket etti. Araçtan atlayan sürücü yaralandı, tır ise İzmir-Uşak kara yolunu da geçerek Değirmen Deresi'ne düştü.

Dikilitaş Mahallesi'nde park halinde olan 42 EKR 63 plakalı tırın sürücüsü İ.C, (53) arızalanan aracı tamir etmek için kabin kısmını kaldırdı.

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