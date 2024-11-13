Uşak'ta oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan şüphelinin Huzur Park yakınlarında olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgeye hareket etti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asiye Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak'taki müstakil evde ailesiyle yaşayan Ramazan Yıldırım (21), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Asiye Yıldırım'ı (46) bıçakla yaraladı.

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