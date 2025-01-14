Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melih G. ve Mükerrem D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.D. ile M.G. (42) yaralandı, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. (37) traktörün altında sıkıştı.

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