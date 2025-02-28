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        Uşak'ta hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Prof. Dr. Halit Demir Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:58
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        Uşak'ta hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Prof. Dr. Halit Demir Camisi ibadete açıldı.

        Ulubey Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde temeli atılan caminin yapımı tamamlandı.

        Bağışçılardan Prof. Dr. Halit Demir'in isminin verildiği cami, cuma namazında kapılarını açtı.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, caminin yapımına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Uşak'ın hayırseverlik konusunda ön plana çıkan bir il olduğunu belirten Aktaş, vatandaşların okul yaptırma konusunda da oldukça duyarlı olduğuna işaret etti.

        AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, konuşmalarında caminin yapımına katkı verenlere teşekkür etti.

        Sağlık problemlerinden dolayı açılışa katılamayan Prof. Dr. Halit Demir adına programa katılan kızı Prof. Dr. Semahat Demir, babasının hazırladığı konuşmayı okudu.

        Demir, babasının Ulubeyli olmaktan gurur duyduğunu ve her yerde bunu dile getirdiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

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