Uşak'ta tavuk çiftliğinde çıkan yangın hasara neden oldu
Uşak'ın Eşme ilçesinde boş tavuk çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde boş tavuk çiftliğinde çıkan yangında hasar oluştu.
Yeleğen beldesi yakınlarında Z.T'ye ait yeni üretim dönemine hazırlanan tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu çiftlikte hasar meydana geldi.
Çiftliğin yeni getirilecek civcivler için üretime hazırlandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.