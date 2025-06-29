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        Uşak'ta lastiklerini değiştirdiği patozun altında kalan kişi öldü

        Uşak'ta lastiklerini değiştirmeye çalıştığı sırada patozun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:33
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        Uşak'ta lastiklerini değiştirdiği patozun altında kalan kişi öldü
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        Uşak'ta lastiklerini değiştirmeye çalıştığı sırada patozun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kayaağıl köyünde yaşayan Hüseyin Karagöz (62) evinin önündeki patozun lastiklerini değiştirmek için makinenin altına kriko ve takoz yerleştirdi.

        Karagöz, bu sırada takozun kayması sonucu makinenin altında kaldı.

        Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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