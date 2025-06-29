Uşak'ta lastiklerini değiştirdiği patozun altında kalan kişi öldü

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Kayaağıl köyünde yaşayan Hüseyin Karagöz (62) evinin önündeki patozun lastiklerini değiştirmek için makinenin altına kriko ve takoz yerleştirdi.

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