GÜNCELLEME - Uşak ile Manisa'daki yangınlara karadan müdahale ediliyor

Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri ile 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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