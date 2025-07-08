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        GÜNCELLEME - Uşak ile Manisa'daki yangınlara karadan müdahale ediliyor

        Uşak ve Manisa'da çıkan 3 yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:08
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        GÜNCELLEME - Uşak ile Manisa'daki yangınlara karadan müdahale ediliyor
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        Uşak ve Manisa'da çıkan 3 yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri ile 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

        Yangın bölgesindeki 1 bağ evi ile 1 küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edildi.

        Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterin müdahalesi sonlandırıldı.

        Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

        - Manisa

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü yakınlarına ulaştı.

        Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Eşmetaş Köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.

        Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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