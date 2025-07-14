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        Uşak'ta ikizlerden birinin öldüğü diğerinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi tutuklandı

        Uşak'ta av tüfeğiyle ateş açılan ikizlerden birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:59
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        Uşak'ta ikizlerden birinin öldüğü diğerinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta av tüfeğiyle ateş açılan ikizlerden birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan ikizleri hastaneye getiren A.Ç. ile R.Ç'nin cinayet zanlısı K.B.İ ile birlikte olay yerine geldiğini ve ardından da bir kişinin aracıyla ikizleri hastaneye götürdüğünü tespit etti.

        A.Ç. ve R.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve R.Ç. dün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Alınan ifadeler doğrultusunda, K.B.İ'nin yanında F.A. ve R.D'nin de olduğu ve olay yerinden birlikte kaçtıkları belirlendi.

        Ekipler, zanlıların olay yerinden kaçtığı otomobili ve av tüfeğini İlyaslı köyü yakınlarında bir arazide buldu.

        Zanlıların Beylerhan köyü yakınlarında olduğunu tespit eden ekipler, K.B.İ, F.A. ve R.D'yi dün akşam saatlerinde arazide yaya olarak kaçarken yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        K.B.İ'nin ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, tartıştığı ikiz kardeşlerin ailesine küfrettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Hacıkadem Çamlığı mevkisinde ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) 12 Temmuz'da av tüfeğiyle ateş edilmiş, yaralanan ikiz kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        İkizleri hastaneye getiren A.Ç. ve R.Ç. tarafından olayı gerçekleştirenin K.B.İ. olduğu öne sürülmüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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