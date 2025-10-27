GÜNCELLEME - Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli, daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan H.Ö'nün ifadesinde alkollü olduğunu ve olaya dair herhangi bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.