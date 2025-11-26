Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:26
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 401 gram metamfetamin, 59 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 43 fişek ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 950 liraya el konuldu.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

