Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 401 gram metamfetamin, 59 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 43 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.