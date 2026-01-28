Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:18
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 50 gram metamfetamin, A4 kağıdına emdirilmiş 317 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

