        Oktaş Uşakspor'da teknik direktör Penbe görevinden ayrıldı

        Oktaş Uşakspor'da teknik direktör Penbe görevinden ayrıldı

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Oktaş Uşakspor'dateknik direktör Ergün Penbe görevini bıraktı.

        Giriş: 28.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:49
        Oktaş Uşakspor'da teknik direktör Penbe görevinden ayrıldı
        Nesine 3. Lig ekiplerinden Oktaş Uşakspor'dateknik direktör Ergün Penbe görevini bıraktı.

        Oktaş Uşakspor antrenman tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Penbe, kulüp ile yollarını ayırdığını söyledi.

        Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını belirten Penbe, ekonomik sıkıntılardan dolayı istedikleri transferleri yapamadıklarını ve mevcut kadroyu korumaya çalıştıklarını ifade etti.

        Penbe, lige iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen bazı oyuncularının ceza aldığını ve kadro kalitesinin düştüğünü anlatarak, ekonomik sıkıntılardan dolayı da kulüp yönetiminin daralmaya gitmeye karar verdiğini kaydetti.


        Kendisini hedefsiz hissetmeye başladığını dile getiren Penbe, şöyle konuştu:


        "Gönül isterdi ki her şey farklı olsun ama olmadı, nasip böyleymiş. Şimdi Uşakspor'un başarılarını uzaktan izleyeceğiz. Her zaman gönlümüz burada olacak. Benden sonraki süreçte inşallah başarılı olur. Ben buradan gitmek istemiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Onun için üzgünüm. Kulüp adına hayırlısı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

