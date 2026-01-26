Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta duvarın altında kalan kişi yaralandı

        Uşak'ta yıkmaya çalıştığı fırının duvarının altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 19:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:29
        Uşak'ta duvarın altında kalan kişi yaralandı
        Uşak'ta yıkmaya çalıştığı fırının duvarının altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        A.T. (52), Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ekmek fırınını yıkmaya çalıştığı sırada çöken baca duvarının altında kaldı.

        Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yıkılan duvarın altından çıkartılan A.T, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

