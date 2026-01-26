Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta iş arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta parkta tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:56
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Ünalan Mahallesi'ndeki Üçgen Park'ta tartıştığı iş arkadaşı E.K'yi (25) bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli M.K'nin (39) Konya'ya gittiğini belirledi.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışma sonucu şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanarak Uşak'a getirildi.

        M.K, emniyetteki ifadesinde iş arkadaşı olan E.K. ile daha önceden aralarında tartışma yaşandığını, olay günü ise kendisine küfür ettiğini öne sürerek kavga ettiklerini anlattı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan ağır yaralanan E.K'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

