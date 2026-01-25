Habertürk
        Uşak'ta ağabeyini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

        Uşak'ta ağabeyini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ağabeyini tabancayla yaralayan kişi, av tüfeğiyle intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:39
        Uşak'ta ağabeyini tabancayla yaralayan kişi intihar etti
        Uşak'ın Banaz ilçesinde ağabeyini tabancayla yaralayan kişi, av tüfeğiyle intihar etti.

        Balcıdamı köyünde yaşayan Fatih Y. (26) ile ağabeyi Mehmet Y. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih Y, ağabeyi Mehmet Y'yi tabancayla yaraladıktan sonra av tüfeğiyle de kendisini vurdu.

        Mehmet Y, yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fatih Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.

        Mehmet Y. Banaz Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

