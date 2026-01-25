Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta parkta bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta parkta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:53
        Uşak'ta parkta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ünalan Mahallesi'deki Üçgen Park'ta bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.K. (25), kentteki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve kaçan M.K'nin (39) yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

