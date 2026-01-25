Uşak'ta cipin çarptığı yaya öldü

Uşak'ta cipin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti. İ.Ç. (22) yönetimindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarında kara yolunun kenarından yürüyen Birol Ertuğrul'a (66) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ertuğrul, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

