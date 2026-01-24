Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay son yolculuğuna uğurlandı

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden 24, 25, 26 ve 27. dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın cenazesi toprağa verildi.



Altay'ın cenazesi, Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'ne getirildi.



Cenaze törenine, Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bakan Tunç, Mehmet Altay ile uzun yıllar Meclis'te görev yaptıklarını belirterek, "Çok değerli bir kardeşimizdi. Özü sözü, içi dışı bir kardeşimizdi. Son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi, bu rahatsızlığının neticesinde bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.



Altay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tunç, "Uşak'a önemli hizmetleri geçti. Uzun süre burada siyaset yaptı. Uşak'ı ve hemşehrilerini çok severdi." ifadelerini kullandı.



Tunç, Altay'ın eşi Sultan ile çocukları Sümeyye ve Fatih Altay'a taziyelerini iletti.



Mehmet Altay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulubey Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, dün hayatını kaybetmişti.

