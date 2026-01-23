Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Uşak'ın yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin aralıksız çalıştığı, kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.



Uşak Valiliği İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ve Banaz ilçesinde dün kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Ekiplerin ve iş makinelerinin hızla bölgelere yönlendirildiği, çalışmaların gece boyunca sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"İlimiz yüksek kesimlerinde özellikle Banaz ilçesinin köylerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ve riskli noktalarda yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Şu an itibarıyla sorumluluk sahamızda kapalı yol bulunmamakla birlikte ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını önemle rica eder, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz."

