Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastanede tedavi altına alındı.
Paşacık köyünde M.O. ve B.O. çiftinin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine Banaz İtfaiyesi ekipleri, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan evden çıkmaya çalıştığı sırada dumandan etkilenen çift, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
