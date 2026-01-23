Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 02:32 Güncelleme: 23.01.2026 - 02:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta iki katlı evde çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastanede tedavi altına alındı.

        Paşacık köyünde M.O. ve B.O. çiftinin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine Banaz İtfaiyesi ekipleri, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yanan evden çıkmaya çalıştığı sırada dumandan etkilenen çift, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Uşak'ta otomobil şarampole devrilip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Uşak'ta otomobil şarampole devrilip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak-Ankara karayolu 3 saat trafiğe kapandı
        Uşak-Ankara karayolu 3 saat trafiğe kapandı
        Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-Ankara kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-Ankara kara yolu ulaşıma açıldı
        Uşak'ta evde çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı
        Uşak'ta evde çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı