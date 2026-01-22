Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-Ankara kara yolu ulaşıma açıldı
Uşak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-Ankara kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Uşak-Ankara kara yolunun Dumlupınar rampaları mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Bazı tır ve araçların yolda kalmasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Kara yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de trafiğin aksamaması için devriye faaliyetleri sürdürülüyor.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlar ve köyler beyaza büründü.
