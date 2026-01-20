Uşak'ta panelvanla çarpışan traktör ikiye bölündü

Uşak'ta traktör ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen A.K. (25) yönetimindeki 64 BF 018 plakalı panelvan, Köseler köyü yakınlarında R.Y. (24) idaresindeki 64 ABM 249 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.