Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.



Uşak-Eşme kara yolunda ilerleyen A.Ç. (34) idaresindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, Elvanlar Mahallesi'nde şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Pehlivan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılar, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.































