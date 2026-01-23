Habertürk
Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta 8 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü

        Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:22
        Uşak'ta 8 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü
        Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.

        Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

        Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

