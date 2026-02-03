Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 22:33 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 1177 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de polis ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 kişi durduruldu.

        Yapılan aramada, çantalarında 1015 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Diğer şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Benzer Haberler

        Uşakspor logosu Güney Kore'de sahneye çıktı
        Uşakspor logosu Güney Kore'de sahneye çıktı
        Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kame...
        Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kame...
        Uşak Belediyesi öğrencileri ücretsiz üniversite sınavı için kurs imkanı sağ...
        Uşak Belediyesi öğrencileri ücretsiz üniversite sınavı için kurs imkanı sağ...
        Uşak'ta toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
        Uşak'ta toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
        Uşak'ta çiftçilerle sahada buluşma
        Uşak'ta çiftçilerle sahada buluşma
        Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı
        Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı