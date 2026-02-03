Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada, 1177 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.



Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de polis ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 kişi durduruldu.



Yapılan aramada, çantalarında 1015 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.



Diğer şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













