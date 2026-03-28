Basketbolda 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup karşılaşmaları, Uşak'ta yapıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup karşılaşmaları, Uşak'ta tamamlandı.



Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi ve Kalfa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 16 takım mücadele etti.





Müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Nesibe Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyesspor, Çaykur Rizespor ve Emlak Konut, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



