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Uşak’ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen 'ürün bazlı gıda denetim seferberliği' kapsamında Uşak'ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.

Uşak’ta 6 günde bin 54 gıda işletmesi denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ‘ürün bazlı gıda denetim seferberliği’ kapsamında Uşak’ta 6 günde bin 54 işletme denetlendi.
81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Uşak’ta süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 35 kontrol görevlisi ile yapılan denetimler sona erdi. Uşak il ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda denetçileri denetim seferberliğine katılırken 6 günlük süre zarfında toplam bin 54 iş yeri denetlendi.
Denetlemeler esnasında görülen olumsuz durumlar rapor edilirken, işletmelere belirli bir süre zarfı içerisinde eksiklerini gidermeleri söylendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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