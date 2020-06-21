Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

İHA

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir köy korona virüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir köy korona virüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Sivaslı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sivaslı'nın Cinoğlu köyünün korona virüs (Kovid19) vakalarının artış göstermesi üzerine karantina altına alındığı bildirildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Sivaslı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cinoğlu köyümüzde, görülen covid19 vakaları sebebiyle, Sivaslı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21.06.2020 günü saat 06.00'dan itibaren karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Karantina süresi, hastalığın köydeki seyrine göre ilerleyen günlerde değerlendirilecektir. Sadece Cinoğlu köyümüzde değil, tüm köylerimiz ve Sivaslı ilçe merkezimizde, vatandaşlarımızın, covid19 salgınına karşı, azami tedbirli olması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve mecbur olmadıkça evde kalma kuralına itinayla riayet etmeleri rica olunur. Uymayanlar hakkında, 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta yıkılan binadan el bombası çıktı
YEREL HABERLER Uşak’ta yıkılan binadan el bombası çıktı
Uşak'ta LGS korona virüs gölgesinde başladı
YEREL HABERLER Uşak'ta LGS korona virüs gölgesinde başladı
Ambulans helikopter kolu kopan işçi için havalandı Makineye kolunu kaptıran işçinin sağ kolu dirseğinden koptu Kolu kopan yabancı uyruklu işçi ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Ambulans helikopter kolu kopan işçi için ...
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uşak Valisi: "Yüksek hızlı tren projesinin tamamlanması için gece gündüz çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Uşak Valisi: "Yüksek hızlı tren projesinin ...
Kırkılan yünler hem çiftçiye hem sanayiciye gelir sağlıyor Koyunların kırkılan yünleri ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kırkılan yünler hem çiftçiye hem sanayiciye gelir ...
Ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X