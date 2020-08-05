Eşme’nin kinci kadın Kaymakamı dönemi başladı

Uşak’ın Eşme ilçesinin yeni Kaymakamı Nazlı Demir, görevine başladı. Ayrıca Nazlı Demir, Eşme’de ikinci kadın kaymakam oldu.

13 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eşme’ye atanan Kaymakam Nazlı Demir bugün görevine başladı. Yeni kaymakamı, kaymakamlık binası önünde kurum amirleri ve görevlileri karşıladı. Eşme’de ikinci kadın kaymakam olarak göreve başlayan Demir, Eşme’ye atanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Demir, “5 Temmuz tarihi itibariyle Eşme İlçemizde göreve başlamış bulunmaktayım. İnşallah bizler ve Eşmeli hemşehrilerimiz için hayırlı olur. Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demir, Eşme Kapalı Pazar Yerini de ziyaret ederek Pazar esnafına hayırlı işler diledi

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