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Otomobildeki tartışma kanlı bitti Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İHA

Uşak'ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı.

Otomobildeki tartışma kanlı bitti Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta meydana gelen olayda, bir kişi otomobilde tartıştığı arkadaşını öldürmesinin ardından kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57), 64 BL 198 plakalı otomobilde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B., sürücü koltuğunda oturan Alaattin Gündüz’ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulansa ihbarda bulundu. İhbarlar sonucunda olay yerine gelen görevliler Alaattin Gündüz’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Gündüz’ü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Öte yandan polis, arkadaşını öldüren A.B.’yi yakalama çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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